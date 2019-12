En prison depuis 2014, Junior Fairon a donné des coups de couteau à la directrice. Son entraîneur est à nouveau sous le choc.

Au club d’arts martiaux Moo Doo Fighting, c’est à nouveau le choc.

Ce dimanche, le Carolo Junior Fairon, 25 ans, l’ex-élément le plus talentueux, le plus prometteur du MDF, s’est fabriqué une arme artisanale composée notamment d’une lame de rasoir, et a donné des coups de couteau à la directrice de la prison de Jamioulx, où il était incarcéré. Il est cette fois inculpé de coups et blessures volontaires et de prise d’otage.