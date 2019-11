Damien, entraîneur de football, a été condamné par le tribunal correctionnel de Charleroi pour avoir violé Nancy (prénom d’emprunt). Mais il a obtenu une suspension du prononcé pour 5 ans.



La jeune victime traversait une période difficile avec le décès de sa grand-mère dont elle était proche. Son coach en profitait pour se rapprocher de l'adolescente, qu'il admettait considérer comme "sa propre fille".

Le 12 juin 2018, l’entraîneur de Nancy allait chercher sa joueuse à son domicile. Les deux personnes s’en allaient faire un tour en voiture à l’occasion de son treizième anniversaire. Damien offrait un maillot de foot et emmenait la mineure dans son bureau au club. Les choses dérapaient et Damien avait une relation sexuelle avec l’adolescente.

L'ex-entraîneur de football et futur ex-arbitre assumait et regrettait amèrement. Deux vidéos présentes dans le dossier confirmaient le viol. "Dans les deux vidéos, le coach confirme avoir eu une relation sexuelle et on entend des gémissements." Selon la partie civile, l'entraîneur bénévole avait, de plus, autorité sur sa victime par sa fonction.

Damien avait sollicité la réouverture des débats. L’homme n’avait pas comparu lors de la première audience. Le ministère public avait requis une peine entre 2 ans et 3 ans de prison, sans s’opposer à un sursis probatoire, vu l'absence d'antécédent judiciaire de Damien.

Avec le jugement rendu ce mercredi, l’entraîneur de football doit notamment cesser toutes activités en présence de mineures.