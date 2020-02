L'entreprise américaine Catalent rachète la société MaSTherCell, une spin-off de l'ULB basée à Gosselies (Charleroi) et spécialisée dans la mise au point et la production de thérapies cellulaires et géniques.



Le montant de la transaction s'élève à 315 millions de dollars, a annoncé lundi la société américaine. Le rachat porte sur MaSTherCell Global et concerne le site de Gosselies, en cours d'extension avec la construction d'une nouvelle unité de production, mais aussi un site à Houston, au Texas. Le site de Gosselies compte actuellement 240 collaborateurs mais ce nombre est appelé à fortement augmenter avec la construction du nouvel espace de production.

La finalisation de la transaction, sous réserve des autorisations réglementaires, devrait avoir lieu dans le courant du troisième trimestre de l'exercice fiscal de Catalent.

"MaSTherCell écrit une nouvelle page de son histoire. Cela a été possible grâce à la confiance de nos investisseurs dans notre projet. En particulier, nous voudrions remercier la SFPI (la société fédérale de participation et d'investissement, qui possède près de 17% du capital) dont le soutien a joué un rôle décisif dans le développement de nos activités", a commenté le CEO de MaSTherCell SA, Denis Bedoret, cité dans un communiqué.

