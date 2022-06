Aux confins de Marchienne et Monceau, le site des anciennes Aciéries et Minières de la Sambre (AMS) est promis à une reconversion spectaculaire : c’est là en effet que va se construire le nouveau stade du Sporting, la Zebrarena, et sur une autre partie la cuisine de collectivité de l’intercommunale de santé publique du pays de Charleroi (ISPPC) avec une capacité de production de 20 à 25 000 repas par jour.

Marchiennois d’origine et expatrié en Bourgogne près de Macon, Jacques Van Gheluwe s’est piqué au jeu de raconter l’histoire méconnue des hauts fourneaux et de l’aciérie de Monceau-sur-Sambre, entre 1834 et 1976.