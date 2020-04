Les patrons du bistrot historique de la Place du Manège cessent leur activité.

C'est officiel, le bistrot Les Templiers n'ouvrira pas après la crise du coronavirus, annonce nos collègues de La Nouvelle Gazette. Installé sur la place du Manège à Charleroi depuis 2001, le bistrot était devenu un lieu mythique.

Les patrons, Philippe et Joseph, ont décidé de cesser leur activité dès ce 30 avril. Pour continuer, ils devaient renouveler pour un bail de 9 ans. A l'âge de 57 et 64 ans, les patrons ont décidé de ne pas continuer l'aventure. D'abord parce que le climat à la Ville Haute a bien changé: "Les travaux, le marché qui n'existera plus, l'insécurité dans Charleroi et la fréquentation de la ville Haute, ont fait que nous avons préféré arrêter. Les habitués sont toujours présents mais à partir d'une certaine heure, il n'y a plus personne dans les rues."

La crise du coronavirus n'a évidemment pas aidé. "Même si on renouvelait le bail, on serait arrivé au même résultat après la crise. C'est difficile et nous ne serons surement pas les seuls à fermer après tout ça."

Depuis 1958, l'établissement n'a pas changé d'aspect. L'ambiance y était conviviale et festive. Cependant, depuis quelques années, la population a changé sur la place du Manège. La clientèle du bistrot était bien là mais elle se fait vieillissante et est difficile à remplacer. Les beaux jours sont derrière eux, malheureusement. Pour un éventuel repreneur, aucun ne se manifeste sérieusement.

"Nous tenions l'établissement depuis 2001, c'est une page qui se tourne. C'est triste, mais ce n'était plus possible pour nous." L'établissement ne rouvrira plus après la crise, il sera définitivement fermé le 30 avril.