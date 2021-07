Après une année perturbée par la pandémie, les mots et les pages de l'Eté Carbone se suivent et se tournent au rythme des découvertes dans la galerie V2 du Vecteur à la rue de Marcinelle à Charleroi.

L'un des créateurs de l'exposition Papier Carbone se réjouit de convier à nouveau les visiteurs à une exposition haute en couleurs, en mots et en sujets divers. "Cette année, le festival Papier Carbone devient le festival Eté Carbone et s'installe à la fois au Vecteur et au BPS22," annonce Nicolas Belayew. Le festival tourne autour de la micro-édition. Dans l'espace d'exposition i est possible de découvrir des livres que tout un chacun peut réaliser chez soi. Artistes confirmés ou simples passionnés, tout le monde peut prétendre à partager sa passion pour les livres. Sur place, 600 références sont visibles illustrant le travail d'artistes chevronnés et de monsieur et madame Toutlemonde.

En parallèle des ouvrages, une web TV a également été crée. "L'année dernière nous avons inventé un format qui s'appelle Télé Carbone où on assemblait tous les contenus envoyés par des gens. Certains ont envoyé des chansons, d'autres des tutos ou encore un atelier."

Un podcast est également consultable: le syndrome de la vache colorée. Il a été créé par un duo par un duo de Montréal et de Nantes.

© NGOM

Parce que le Vecteur aime bien faire les choses, la bibliothèque Le Rayon abrite une exposition de Camille Carbonaro, une artiste plasticienne et photographe bruxelloise originaire de Marseille et actuellement en résidence au Vecteur. L'artiste s'est plongée dans le Bois du Cazier afin de nous faire partager le devoir de mémoire de ce lieu riche en histoires autant dramatiques qu'humaines.