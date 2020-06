Une bonne nouvelle, vraiment ? Pas pour tout le monde : déjà parce qu’il y aura plus que probablement des mesures sanitaires à respecter. Ensuite, parce que comme partout en Wallonie, Charleroi souffre d’un sérieux déficit de piscines : deux sont ouvertes toute l’année (Hélios et Fleurus) et trois durant l’été, avec Charleroi-les-Bains à Marcinelle. Alors il faudra se tourner vers les alternatives : soit "sauvage", comme aux Lacs de l’Eau d’Heure ou à Godarville, soit plus loin comme à Nalinnes, Nivelles ou Chapelle-lez-Herlaimont.

Huit piscines sont par contre en cours de construction ou de rénovation, contre deux seulement trois ouvertes cet été. Pour 400 000 habitants. Comment on en est arrivé là ?