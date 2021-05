"Je me préoccupe de l’éthique. Surtout de celle des autres." Telle pourrait être la devise des membres du collège communal de Charleroi car leurs activités privées, en dehors de celles exercées au sein de la ville, ne sont soumises à aucune instance indépendante d’avis. Peut-on travailler en étant échevin ? Rien ne l’interdit. Plusieurs l’ont fait et continuent à le faire à commencer par le bourgmestre, président du PS et prof à l’université. Peut-on vendre des produits ou prester des services ? Là non plus pas de veto [...]