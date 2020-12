Par le passé, Nicolas admet volontiers avoir été un "sale gamin" à faire les 400 coups avec sa bande d’amis. Depuis lors, Nicolas s’est remis sur le droit chemin et a tiré un trait définitif sur sa vie de délinquant. Mais pour toute erreur commise, il faut payer. Et aujourd’hui, Nicolas commence seulement à passer à la caisse pour ses erreurs de jeunesse. Nicolas a déjà été condamné pour la dégradation de véhicules à Montigny-le-Tilleul en 2018. Et ce mardi, Nicolas a obtenu une mesure de faveur pour une seconde erreur de jeunesse en 2017.

Durant la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2017, Nicolas a volé la Fiat Bravo de Martine lors d’une soirée d’anniversaire organisée par Martine pour les 20 ans de son fils dans une salle à Mont-sur-Marchienne. Nicolas, également né le 30 septembre, participe aux festivités même si son nom n’était pas repris sur la liste des invités. En état d’ébriété, Nicolas se fait remarquer vers 4h du matin lorsqu’il vole le véhicule de Martine. En quittant les lieux, la mère de la victime échappait de peu de se faire écraser par Nicolas en tentant de s'interposer pour stopper le voleur.

Quelques heures plus tard, la Fiat Bravo dérobée a été retrouvée sur le bord d’une route à Leernes, en partie calcinée avec les cadeaux du fiston dans le coffre. Nicolas avait précisé regretter son geste, mais ne pas être lié à l’incendie du véhicule.

Le parquet avait souhaité que le jeune voleur effectue une peine de travail pour réparer son erreur, mais Nicolas devra simplement se contenter de se tenir à carreau durant trois ans.