Jo Struyven, photographe autodidacte spécialisé dans les grandes photos panoramiques de paysages principalement côtiers, étend avec enFER. son domaine d'activité aux sites industriels. Les portraits de l'exposition ont été réalisés de face, de manière presque mécanique, sans perspective et montrant un plan architectural à l'effet esthétisant.

"L'artiste veut rendre hommage à l'essence même de ces sites et provoquer la discussion sur la préservation de l'un des derniers hauts fourneaux wallons, le HF4 à Marcinelle", détaillent les organisateurs dans un communiqué.

Pour capturer les photographies, Jo Struyven a pris de la hauteur et grimpé sur presque tous les terrils ceinturant Charleroi et Liège, afin de montrer la réalité brute et pure des quartiers ouvriers typiques du sillon industriel wallon. enFER. veut également illustrer le gigantisme de cette industrie qui employait encore jusqu'à 130.000 personnes en 1960. L'artiste a ainsi voulu montrer l'impact de cette industrie sur le paysage et la banlieue des grandes villes que sont Charleroi et Liège, dont les horizons continuent à évoluer.