C'est la RTBF qui s'est procuré les chiffres détaillés de fréquentation du métro carolo. Et les chiffres qu'ils avancent sont plus que légers: 1000 voyageurs par heure le matin et le soir aux heures de pointe, 90 à 250 voyageurs par station et par jour vers Anderlues, Gosselies et Soleilmont... Douze à vingt-cinq fois trop peu pour que la rentabilité soit atteinte, pointe encore la RTBF ce vendredi matin.

Dès lors, puisque le gouvernement essaie de convaincre l'Europe de débloquer des fonds pour la Belgique, l'extension du métro vers Châtelet et le futur Grand Hôpital de Charleroi (GHDC) pourrait être compromise: Charleroi espérait décrocher 60 millions d'euros par ce biais. Mais si le métro est sous-utilisé, l'Europe voudra-t-elle investir?

Le TEC, interrogé par la RTBF, semble y croire. On sait que le politique y croit également. Ces chiffres de fréquentation étaient connus quand ils ont entré les dossiers à l'Europe. Mais on sait aussi que trop de projets ont été entrés par la Belgique pour que l'Europe les finance tous.

Le plan de relance européen sera fixé fin juin.