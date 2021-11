Ce dimanche 28 novembre, entre 10 et 18 heures, le salon de l’Habitat Groupé se tiendra au Bois du Cazier, à Charleroi. C’est la dix-huitième édition, mais la première sur le territoire carolo. Il y aura 50 stands, des conférences, des ateliers et un espace pour occuper les enfants. L’entrée se fait sur CST. Laurence Braet est chargée de mission à l’asbl Habitat et Participation.

- Qu’est-ce que l’habitat groupé ?

"L’habitat groupé, c’est un logement dans lequel on a des espaces privés, mais on partage aussi certains espaces. L’intensité de ce partage varie fort d’un projet à un autre : pour certains ce n’est que le jardin qui est partagé, pour d’autre ça peut être juste la chambre qui est privée… Il y a toutes les possibilités entre les deux. Ça se fait avec des personnes avec lesquelles on partage un projet commun, avec des valeurs communes, qui sont définies ensemble : projet culturel, écologique, social, parfois lié à de l’artisanat, parfois philosophique, parfois simplement la rénovation d’un patrimoine ancien. Mais ce qui rassemble tous les projets, c’est de vivre ensemble avec des liens plus ou moins étroits entre les habitants. On observe plusieurs formes juridiques, ça peut être très varié. Il y a des copropriétés avec une charte, mais aussi des colocations, ou d’autres formes juridiques complexe qui mêlent parfois coopérative, asbl, fondation, etc."

- Le salon s’adresse à qui ?

"Aux citoyens, aux associations ou aux pouvoirs locaux, pour l’économie sociale par exemple. Actuellement, en général, ceux qui viennent nous voir ont une vision systémique : l’habitat groupé, oui, mais avec une dimension écologique assez forte, et économique aussi, avec du travail prévu sur le lieu de vie comme un atelier ou une boulangerie, du maréchage, etc. Auparavant, c’étaient souvent des familles qui se regroupaient, puis il y a eu vague très écolo, et maintenant une vague de réflexion plus globale qui mêle écologie, économie et social se fait remarquer. Ca peut être un espace culturel, de l’économie sociale, des entreprises… parfois c’est presque à la taille d’un quartier ou d’un écovillage. Parfois ça mélange aussi habitant en dur et habitat léger, comme yourte, tiny house, caravane, etc. Concrètement, le salon s’adresse à ceux qui sont intéressés par le concept et qui ne le connaîtraient pas encore. Parfois ce sont aussi des personnes âgées pour des alternatives aux institutions spécialisées, des parents seuls sont aussi parfois intéressés, parce que ca peut être une motivation économique mais on sait que pour que ça fonctionne dans la durée il faut aussi des valeurs communes."

- Le prix conseillé est de 5€. Pourquoi cette mention ?

"On conseille le prix de 5€ pour l’entrée, mais chacun est libre de donner ce qu’il pense juste et ce qui est dans ses moyens."