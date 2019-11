Les polytraumatisés sont pris en charge dès les premiers instants par une équipe pluridisciplinaire.

Depuis le 14 octobre, le centre hospitalier Marie Curie est certifié Trauma Center. La certification reconnaît que les équipes médicales et techniques ont mis en place tout un protocole destiné à accueillir une personne avec un pronostic vital engagé ou victime de lésions pouvant engendrer un handicap invalidant..

Cette étape dans la reconnaissance du travail apporté par le personnel soignant est décisive.

Même si la Belgique n'accorde pas une telle certification, l'institution carolo a tenu à mettre toute son expérience et son désir d'accompagner les patients jusqu'à leur rétablissement. C'est l'organisme allemand de traumatologie "Trauma DGU" (Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie) qui a accordé le précieux sésame.

Avec une prise en charge totale, c'est toute une équipe qui se tient prête à prendre en charge la patient. "Dès le premier appel, les choses sont prises en main. Lors du transport nous savons déjà vers quel hôpital se diriger. Le principe est d'arriver le plus rapidement aux urgences. Là, les ambulanciers, médecins et infirmiers qui ont assuré le transport, informent de nouveau le Team Trauma de l'état de santé du patient. Via un système d'alerte, toute l'équipe est prête à recevoir le blessé. Toutes les spécialités sont réunies. Anesthésistes, chirurgiens, infirmiers ainsi que d'autres sont en attente dans la salle de déchocage. Ce transfert en salle de déchocage est assuré par 4 médecins et 3 infirmiers accompagnés d'une secrétaire qui collecte en temps réel l'ensemble des paramètres et des actions de la prise en charge," explique le docteur Michel Daune, directeur médical de Marie Curie. "Bien entendu, non seulement il y a ce qui se passe dans la salle de déchocage mais également au niveau de tous les autres opérateurs que ce soit l'imagerie médicale ou la salle d'opération de même que les services de revalidation. Tous sont impliqués en même temps."

Tel un chef d'orchestre, le trauma leader coordonne toutes les opérations avec le recul nécessaire permettant à chacun de se concentrer sur son domaine d'action.

La délivrance de la certification à l'hôpital carolo répond au désir de la direction médicale de se spécialiser dans l'accueil des polytraumatisés. Après audit, il a été décidé d'octroyer ce passe pour une durée de 2 ans. Parmi les obligations, il est important de prévoir des équipes mobilisables en quelques minutes et ce 7 jours sur 7 et 24h sur 24. A ce titre, le direction a procédé au dédoublement de toutes les équipes intervenant dans le processus. Il est prévu également que le trauma center soit équipé d'une piste atterrissage pour hélicoptère chose prévue pour 2020.

Pour acquérir cette certification, il a fallu faire appel à un organisme allemand. La DGU, compte déjà 677 hôpitaux dans 6 pays européens.

Si la Belgique est reconnue pour son système de santé, elle est loin d'être un exemple en matière de Trauma center. Sans critères à respecter, les hôpitaux sont obligés de se tourner vers l'étranger pour obtenir la reconnaissance.

A terme, il est prévu de 5 à 8 Trauma Center sur le territoire national. On estime qu'il y a plus ou moins un centre par million d'habitants.