Suite à la fermeture des cafés, des bars, des restaurants, et de la baisse d’activité dans l’hôtellerie, 2.296 travailleurs issus de l’HoReCa ont perdu leur emploi depuis le début de la crise en province de Hainaut. Pour répondre à ce besoin urgent de personnel, le Forem organise trois JobShots en collaboration avec l’IFAPME et l’UCM : le 27 juillet à La Louvière, le 29 juillet à Charleroi et à Tournai.

Une cinquantaine d’établissements se sont déjà inscrits à ces salons de l’emploi. Objectif : rassembler les employeurs et les demandeurs d’emploi pour un "speed dating". "Pour la province de Hainaut, le Forem a identifié plus de 2.200 demandeurs d’emploi ayant une expérience récente dans l’HoReCa. Des candidats mobilisables rapidement pour les entreprises du secteur. Les patrons de ces établissements peuvent prendre contact avec l’un de nos conseillers qui les aidera gratuitement à diffuser leur offre d’emploi, présélectionner des candidats, voire à participer à un JobShot. Pour les candidats, il s’agit d’une réelle opportunité de trouver un emploi et de progresser dans un secteur en pleine relance : en province de Hainaut, 1 poste sur 2 n’exige aucune expérience !", explique Marie-Kristine Vanbockestal, Administratrice générale du Forem.

La session de Charleroi se déroulera donc le 29 juillet de 9h à 16h au Centre de compétence ConstruForm, rue du 11 Novembre, 83, 6200 Châtelineau. Les demandeurs d’emploi intéressés peuvent s’inscrire directement sur le site du Forem.