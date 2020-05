Manif annoncée ce lundi à la ville basse.

Bruxelles, Liège, et maintenant Charleroi. Le secteur Horeca de la région va monter à son tour au créneau pour dire combien il souffre. Et exprimer son sentiment d’abandon. Pas question de refaire une action déjà vue ailleurs. Après les tabliers de cuisine jetés sur la Grand’place de Bruxelles et les assiettes vides de la cité ardente, voici venir les T-shirts noirs et blancs de l’ASBL Les Amis de l’Horeca.

"Ce lundi de pentecôte à midi, nous allons en étaler 400 sur la place de la Digue marqués du logo de notre asbl, chacun représentant un établissement fermé dans notre région", indique Aurelio Piccicuto qui exploite une brasserie dans l’intra-ring. "Cette action ne veut pas se limiter qu’aux restaurants : elle intègre les bars, snacks, cafés, sandwicheries, événementiels victimes de la crise du coronavirus", insiste-t-il. Que l’on comprenne bien : il ne s’agit pas d’appeler à une mobilisation physique interdite en cette période de confinement, mais de montrer symboliquement le poids de l’Horeca en faisant entendre son cri de colère, à deux jours de la tenue du conseil national de sécurité.

Pour marquer l’identité locale, les T-shirts seront de deux couleurs, noirs et blancs. Comme c’est déjà le cas en France et en Italie, le secteur espère pouvoir être autorisé à reprendre son activité dès le 8 juin, au moins à l’extérieur. A Charleroi, le collège a déjà marqué son accord à une extension des terrasses partout où ce sera possible. Mais pour avancer dans cette voie, il faut le feu vert du CNS.