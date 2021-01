Tous les amis des animaux sont en émoi : une vache a été retrouvée morte, mercredi matin, dans une mare de son propre sang. Le jour d'avant, elle paissait dans une prairie de la rue de la Rochelle, à Fontaine-Valmont (Merbes-le-Château). Et elle a visiblement avalé une canette de soda ou de bière, que quelqu'un avait nonchalamment jetée dans son pré... le métal a fait des ravages dans l'œsophage de l'animal, qui a dû souffrir terriblement avant de s'éteindre, à l'agonie.

C'est le fermier, qu'on n'a pas réussi à joindre directement, qui a fait la macabre découverte. Mais Florent, un proche, a posté des images choc sur les réseaux sociaux pour sensibiliser : "Je pense que cette photo en dégoûtera sûrement plus d'un mais je vous laisse admirer le magnifique spectacle que peut faire un fragment de canette sur une vache. Je vous laisse juste imaginer ne serait-ce qu'une seconde la souffrance de la vache pendant cette nuit..."

Le vétérinaire de la SPA de Charleroi, Michel Moreau, aussi spécialisé en grands animaux, confirme le problème: "ça arrive malheureusement très souvent sur des prairies au bord des routes, avec l'incivisme des gens qui jettent des canettes ou des bouteilles, voire même leurs déchets de jardin. Une vache a une préhension importante, ça avale beaucoup d'un coup, et tout rond. On voit souvent passer ce genre d'information sur les réseaux sociaux ou les sites spécialisés des vétérinaires. C'est toujours lié à l'incivisme des gens qui jettent tout et n'importe quoi, n'importe où..." Pour les ruminants, il ne faut jamais rien mettre dans les champs : par exemple, l'herbe coupée peut tuer un mouton quand elle fermente, et 100 grammes de feuilles d'if suffisent à tuer une vache.

Le corps du pauvre animal a été enlevé par une entreprise spécialisée, il s'agissait d'une vache laitière, de race Holstein. Au-delà de l'horreur pour le fermier, il faut aussi signaler qu'il va probablement perdre quelques milliers d'euros dans l'affaire.

Dans la ferme, une autre canette a même été retrouvée dans la nourriture d'autres vaches. "Je ne sais pas si ce témoignage permettra de sensibiliser quelqu'un, mais sait-on jamais", nous précise Florent, dont le post a tout de même été partagé plus de 1000 fois en quelques heures.