Ils étaient quelque 430 élèves de 7 écoles de Charleroi à avoir répondu présent à l’invitation de l’IFAPME de Charleroi basée à Gilly pour la première édition du “Défi des Talents”. L’institut d’apprentissage en alternance a organisé ces 10 et 11 mars une grande compétition lors de laquelle, tous les 430 élèves de 2ème et 3ème années de l’enseignement secondaire se sont affrontés autour de d’une douzaine de défis conçus sur les métiers de la formation professionnelle. Les épreuves concernaient les domaines suivant : soins des personnes, l’alimentation, la construction, le secteur vert, la mobilité, le numérique, les services, le commerce et la gestion.

Bien que ce soit une première dans la région, le concept d’organiser des défis afin de faire découvrir des métiers a déjà fait ses preuves au Canada avant de passer par Bruxelles.

Concrètement, le Défi Des Talents s’organise sous forme de défis amicaux. Les élèves sont répartis en équipes de 15 à 24 élèves et réalisent une série d’épreuves basées sur les métiers de la formation professionnelle. Chaque défi dure une quinzaine de minutes et est réalisé par un ou plusieurs élèves sélectionnés en fonction de leur intérêt et de leur motivation. À la fin de la journée, chaque élève doit avoir au moins réalisé un défi. “Notre objectif est d’offrir de nouvelles perspectives à des jeunes qui devront faire des choix d’études pour leur future profession. Ici, lors d’activités ludiques, ils peuvent s’essayer à des activités dont ils n’ont pas l’habitude pour ainsi se découvrir et ouvrir le champ des possibles. Suivant des principes de bienveillance, nous encadrons des jeunes qui peuvent poser des questions à des formateurs également professionnels dans leur activité,” explique Georges Dubois, directeur de l’IFAPME de Charleroi. Pour lui les portes ouvertes ont, certes, une fonction explicative mais offrir la possibilité de s’essayer à un métier peut rendre plus concret le choix d’une profession via un système d’apprentissage basé sur l’alternance cours théoriques et pratiques sur le terrain aux côtés de professionnels.