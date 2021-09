Face à la pénurie de travailleurs dans le secteur de la construction, le réseau de formation en alternance, IFAPME a décidé d'adopter différentes mesures visant à attirer les candidats dans des secteurs d'activités parfois peu connus mais porteurs d'emplois.

Ce mercredi 22 septembre, une journée de découverte est donc organisée sur plusieurs sites en Wallonie.

L’IFAPME propose une quarantaine de formations dans tous les métiers du secteur de la construction. Devenir apprenant en alternance est une manière d'apprendre son métier directement sur le terrain : 4 jours en entreprise et 1 jour en centre de formation. Il y a pénurie de main d'oeuvre, ce qui signifie qu'un emploi est assuré ! » nous communique-t-on

Des incitants et des primes ont été mis en place par l'IFAPME, la Confédération Construction Wallonne (CCW) et Constructiv dans le cadre du plan de reconstruction wallon :

Remboursement du minerval pour les formations d’adultes des filières de la construction, de l'électrotechnique et du bois. Les frais de scolarité des apprentis et apprenties seront pris en charge par l’IFAPME. Retrouvez les conditions et la liste des métiers concernés sur www.ifapme.be/reconstruction .

Coaching intensifié par les Référents IFAPME pour les apprenants et apprenantes en alternance qui s’engagent dans la dynamique du Plan de reconstruction de la Wallonie. Pour les soutenir plus encore dans leur formation et renforcer leur volonté d’évoluer dans un des métiers du secteur.

Nouveaux parcours par modules en formations d'adultes : c'est-à-dire qu'après chaque année de formation, les apprenants et apprenantes ont la possibilité d'obtenir un certificat attestant de la maitrise des compétences acquises. Au terme du parcours complet de formation, un diplôme IFAPME homologué est délivré.

La CCW invite ses entreprises à faire un geste sociétal en augmentant de 100€ la rétribution mensuelle octroyée aux apprenants et apprenantes qui entament une formation en alternance dans le secteur de la construction (Métiers de la CP 124).

Le Gouvernement wallon finalise en outre de nouveaux incitants pour booster les formations en alternance de l’IFAPME :

Prime de 2000 €

Chèque permis de conduire

pour les apprentis et les stagiaires sous convention de stage, qui entreprennent ou suivent une formation dans les secteurs mobilisés pour la reconstruction de la Wallonie ! (construction / électricité / bois).

Voici le programme du centre de formation de Charleroi (Site de Gosselies)

De 13h à 18h : visite des ateliers découverte pour les métiers de :