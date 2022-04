Le parquet de Charleroi et la zone de police Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes se félicitent d'avoir obtenu des résultats probants grâce à une opération policière menée le 29 mars dernier, après une enquête minutieuse de plusieurs mois. Vingt membres de la zone de police (service local de recherche, service d'assistance spécialisé mais aussi équipes canine, proximité et intervention), renforcés par des membres de la zone de police Germinalt, ont procédé à trois perquisitions.

Ces perquisitions ont permis aux autorités judiciaires de mettre la main sur d'importantes quantités de produits stupéfiants: Plus de 130 pacsons d'héroïne pour un poids de +/- 150 g et près de 40 pacsons de cocaïne pour un poids total avoisinant les 29 g ont été saisis, ainsi que plusieurs GSM, plus de 5.000 euros en liquide, un véhicule automobile et quelques montres de luxe, rapporte la police locale.



Quatre personnes ont fait l'objet d'une privation de liberté. Deux d'entre elles ont finalement été placées sous mandat d'arrêt par la justice. "La Zone de Police Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes se réjouit des résultats de cette opération et s'engage à continuer sa lutte contre le trafic de stupéfiants dans le cadre de son plan zonal de sécurité. Nous remercions toutes les équipes qui ont participé à l'opération. Ces résultats sont la consécration bien méritée des nombreux efforts fournis depuis plusieurs mois", conclut la zone de police.