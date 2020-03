Au Recommandé, à Dampremy, ou chez Luigi et Laurence comme les habitués disent, on est inquiets.



Ce petit restaurant gastronomique italien, six tables, a fermé ses portes, comme nombre d’autres enseignes : "je ne peux pas me mettre à devenir traiteur : je travaille avec des produits frais, uniquement. Je ne vais pas commander un kilo de bar ou de thon si je ne suis pas sûr de l’écouler… Je n’ai pas de quoi conditionner des plats, et je n’ai pas les moyens d’investir. Et puis mon fournisseur ne va peut-être plus aller à la criée tous les matins et faire 100 km si ses clients ferment de toute façon", explique Luigi Antonaci avec son accent qui sent toujours le soleil des Pouilles malgré les 40 ans passés derrière un fourneau en Belgique.

Fermer temporairement, il connaît. Il y a eu les travaux du métro, qui ont duré trois ans au lieu de six mois. Puis des problèmes de santé l’ont forcé à fermer six mois de plus quelques années après. "À chaque fois, il faut tout recommencer à zéro. Les clients prennent leurs habitudes ailleurs, ou nous oublient parfois. Et je ne suis pas du genre à prendre mon téléphone pour les appeler. Je devrais peut-être, mais ça me gêne."

Cette fois, lui et sa fiancée comprennent bien la raison qui a poussé le gouvernement à fermer l’ensemble des restaurants. Mais ils s’inquiètent surtout pour des questions d’argent, et de long terme : "Je vais avoir 66 ans, je devrais être à l’âge de la retraite. Mais quand on a été obligés de fermer pour les travaux du métro, par exemple, non seulement on n’a reçu que 70 € par jour, et on a appris après que c’était du brut, pas du net, mais en plus ces trois ans n’ont pas compté dans le calcul de ma retraite. Et on m’a tout de même réclamé des impôts…"

Ici, que ce soit 1 500 € de "revenu passerelle" ou les 4 000 € de forfait dont il a été question, la même question se pose : brut ou net ? Et pour la cotisation retraite ? "Notre secteur est déjà en difficulté. Il n’y a plus rien à presser, on n’arrive pas à mettre de l’argent de côté. C’est encore un coup dur."

Comme beaucoup, il va tenter de tenir bon. Mais en attendant, son enseigne sur la rue Julien Schmidt restera allumée, "pour pas qu’on nous oublie."