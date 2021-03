En un an, le monde a profondément changé, celui du travail en particulier. Sur fond de baisse de la consommation, de fermeture de certains secteurs et de montée du chômage, le conseiller communal PS Faysal Abarkan a interrogé le président du CPAS Philippe Van Cauwenberghe sur l’évolution de l’activité d’insertion professionnelle au sein du premier centre public d’action sociale de Wallonie. Et les nouvelles sont plutôt rassurantes : en 2020, 389 nouveaux contrats article 60 ont été signés, soit une augmentation de 50 unités par rapport à 2019. Ces contrats ont pour vocation de permettre à leurs bénéficiaires de retrouver leurs droits au chômage. Et de faciliter leur retour au boulot. Cette progression va de pair avec un léger recul des article 61, c’est-à-dire de bénéficiaires du revenu d’intégration détachés pour un stage en entreprise. Ces stagiaires ont été au nombre de 34.