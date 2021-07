Dans notre région, pas mal de communes ont été touchées par les intempéries comme Ham-sur-Heure/Nalinnes, Gerpinnes, Châtelet ou encore Aiseau-Presles. Mais très vite, l'heure était au nettoyage des maisons.

De plus, l'intercommunale Tibi a très vite réagi de façon positive en installant un conteneur de 1m3 dans des endroits stratégiques dans des communes sinistrées. "Durant les journées de vendredi et de samedi, les conducteurs en plus de réaliser leur travail habituel, ont effectué plusieurs aller-retour pour aller vider les conteneurs.", explique Françoise Lardenois, responsable communication de TIBI.

L'intercommunale appel aussi les citoyens qui ont été sinistrés à respecter les consignes en vigueur dans les recyparcs. "Nous avons aussi du personnel qui va réparer des conteneurs. Ceux-ci vont être mis à disposition des autres intercommunales", Conclut-elle.

Tout le monde solidaire dans cette epreuve difficile.

Le 15 juillet 2021 restera dans les mémoires de beaucoup de personnes comme le jour le plus horrible de leur vie. Le 20 juillet a d'ailleurs été décrété comme jour de deuil national.