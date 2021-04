Dans le prolongement du boulevard Tirou à Charleroi, l’installation d’un panneau d’interdiction de stationner suscite la colère et l’incompréhension des riverains et commerçants. Deux activités sont particulièrement touchées : celle du restaurant Athena ouvert depuis 36 ans et celle du lavoir à la main pour voitures le Lavolux, qui existe depuis deux décennies.

"Le panneau de signalisation est apparu voici trois semaines", rapporte un riverain, ce qui condamne de nombreux emplacements de parking