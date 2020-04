Lapuss, 40 ans, nous a accordé une interview pour parler de ses projets BD, et de sa situation en période de confinement. L'occasion de revenir sur "En Quarantaine", imaginé au jour 1 du confinement, qui cartonne sur les réseaux sociaux et le web.

- Comment se passe le confinement? Le quotidien a beaucoup changé?

"En tant qu'auteur de BD, non, ça a presque pas changé. La seule différence c'est que j'ai ma fille et ma femme à la maison toute la journée. Je suis habitué à travailler chez moi, c'est là qu'est mon atelier toute l'année. Par contre, comme je suis un grand collectionneur de jouets, principales années 80-90, je ne peux plus aller dans les magasins, donc c'est boulot-boulot sans récréation derrière."

- Vous avez plus de temps que d'habitude pour vos BD?

"Impossible de parler en terme d'heures, à part que je ne dois plus aller conduire et rechercher ma fille à l'école. Je me sens en travail constamment, parce que je suis scénariste et qu'il me faut des idées, non stop. Normalement, je travaille davantage la nuit, en démarrant ma journée vers 22 heures pour la termine vers 4 heures du matin, mais en confinement j'étale sur toute la journée."