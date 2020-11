Afin de soutenir les étudiants et plus précisément, les enfants des membres du personnel de l'ISPPC, le service informatique reconditionne des ordinateurs écartés du parc informatique de l'institution.

"Etant donné la grandeur de notre parc informatique, il y a un roulement régulier du matériel. Il s'avère que nous disposons d'une série d'écrans et de tours," explique Frédéric Dubois, directeur de la communication de l'ISPPC.

La démarche est de recycler et ainsi éviter d'envoyer à la casse du matériel, certes déjà utilisé mais encore performant après un reconditionnement effectué par le service informatique. "Nous avons investi un peu de temps et d'argent pour pouvoir les reformater et les remettre au goût du jour. Tout est fonctionnel. Nous sommes satisfaits que l'opération rencontre un réel succès. Nous leur fournissons, une tour, un écran plat, un clavier et la souris"

Au total ce sont quelque 60 ordinateurs qui ont trouvé preneur d'un matériel de qualité au prix voulu expressément démocratique de 100 euros.