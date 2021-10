Situé au 9e étage de l’hôpital André Vésale de Montigny-le-Tilleul, le CHU de Charleroi a inauguré son nouvel espace bien-être "Intermezzo" dédié aux patients luttant contre le cancer.

Ce mois Rose est là pour rappeler le lourd combat dans lequel des femmes s’engagent tous les jours. En écho à cela, un espace leur est consacré. Il se compose de deux pièces

tout confort : l’une est consacrée à la détente et à l’esthétique avec une table de massage et une ambiance cosy, l’autre accueille les équipements d’entretien physique, ainsi que les accessoires de relooking. L’espace "Intermezzo" propose déjà divers ateliers aux patients du service d’onco-hématologie et ce, dès l’annonce du diagnostic et bien au-delà du traitement. "Il y a par exemple des cours de danse, donnés par une ex-danseuse étoile qui a déjà motivé ses nouvelles élèves à réaliser un spectacle, explique Véronique Debouny, infirmière en chef. "Les ateliers relooking permettent quant à eux d’aider les patients à se sentir bien dans leur peau. Un foulard, un chapeau, un joli sac leur permet de retrouver un peu de confiance en soi et d’estime. Et les ateliers d’esthétique peuvent venir en complément, sans oublier les cours de sophrologie pour la relaxation et les ateliers de diététique".

L’espace "Intermezzo" se trouve être le complément veillant au côté bien-être des patientes en traitement.

Le projet a pu voir le jour grâce à la participation financière du Lions Club de la Haute-Sambre qui, par la vente de tulipes, a pu récolter des dons. Si aujourd’hui c’est l’hôpital Vésale qui peut profiter de cette oasis de bien-être, un autre espace "Intermezzo" verra également le jour à Marie Curie.