En ce jour dédié aux femmes et aux filles de science, il est primordial de mentionner que le monde scientifique a besoin de ces dernières pour le faire évoluer.

A Charleroi, l’Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi (ISPPC) est une entreprise composée majoritairement par du personnel féminin. En effet, le département infirmier du CHU de Charleroi (Marie Curie, André Vésale, Léonard de Vinci, Vincent Van Gogh), qui est le plus grand "service" de l’intercommunale, est en très grande majorité représentée par le sexe féminin. Dans le personnel salarié, 75,13% sont des femmes contre 24,87% d'hommes. Il faut aussi noter que les trois maisons de repos et de soin de l’ISPPC sont dirigées par des femmes.

En ce qui concerne les services médicaux de cette intercommunale, 11 femmes sont cheffes de services sur les 31 : la médecine interne qui était le fer de lance de la lutte COVID avec le Professeur Soraya Cherifi, la gynécologie-obstétrique, la médecine sportive, la chirurgie plastique, la dermatologie, l’oncologie-hématologie, la réadaptation fonctionnelle, la pharmacie, la diététique, l’anatomopathologie (qui est une spécialité médicale qui consiste à examiner les organes, les tissus et les cellules) et la gériatrie où le docteur Compagnie, âgée d'une petite trentaine d'année, est la plus jeune cheffe de service du CHU de Charleroi.

"Il y a une évolution, de plus en plus de femmes deviennent cheffes de service. Elles jouent un rôle important au sein des hôpitaux", témoigne le docteur Compagnie. Elle rajoute aussi que ce constat est lié à la féminisation de la société. "Il est primordial de tendre vers la mixité dans les hôpitaux".

Le personnel indépendant de l’ISPPC, qui sont soit médecins, soit paramédicaux (kinés, logopèdes, ergothérapeutes, etc), 49% sont des femmes contre 51% d’hommes. Ce qui prouve, que cette tendance vers la parité homme-femme augmente.

Le monde de la médecine a besoin de femme pour se développer. N’oublions pas qu’un hôpital de Charleroi porte le nom d’une des plus célèbre femme scientifique : Marie Curie.