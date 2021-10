Récemment, le Bike Park a été mis en concession par l'asbl des Lacs de l'Eau d'Heure. C'est le Natura Parc qui a repris les rênes de l'ancienne ferme sur le site des lacs, et depuis le 1er juillet, il faut parler de "Natura Bike".

Le concept n'a pas changé, mais l'offre s'est étendue, nous explique Cyril Willaey. "Nous faisons désormais de la location de vélos, de vélos électriques et de trottinettes. On a aussi élargi l'offre aux entreprises ou pour des séminaires, en ajoutant notamment la possibilité de repas pour ce type de grosse réservation. On envisage d'ailleurs un espace Horeca pour le grand public, mais ce n'est pas encore fait."

Le Natura Bike propose donc de venir faire des balades en vélo dans la nature. Autour des lacs, déjà, pour une balade traditionnelle, ou hors des sentiers battus avec diverses balades dans les bois, sur un tracé autorisé par le département Nature et Forêts de la région wallonne, soit des balades balisées soit en suivant un GPS apposé sur le guidon. "Ca s'adresse aux particuliers, aux touristes d'un jour ou à celles et ceux qui font un séjour aux lacs, mais aussi aux groupes ou aux entreprises", ajoute Cyril Willaey.

© Natura Bike - des trottinettes sont disponibles à la location

Sur place, il y a aussi une piste de VTT. "On peut voir ça comme une piste de ski. Il y a plusieurs descentes, classées par couleur, avec des tremplins, des bosses, etc. Et un tapis remonte l'ensemble des personnes. Pour les BMX, il y a aussi la possibilité de faire des sauts en se réceptionnant dans des airbags. Avis aux amateurs de sensations fortes ou ceux qui cherchent à s'amuser à vélo."

Pour la première fois, un stage sera organisé à la Toussaint. Du 1er au 5 novembre, pour 90€ par enfant, des jeunes de 9 à 15 ans pourront découvrir tout ce qui tourne autour du vélo, faire des balades et des figures en BMX, mais aussi une journée d'accrobranche dans le Natura Parc proche. "On a aussi lancé d'autres activités, familiales ou conviviales. Par exemple, il sera possible de venir assister au match Belgique-France le 7 octobre, pour l'occasion les pistes de descente seront ouvertes exceptionnellement de 17 à 20h00, avant le coup d'envoi à 20h45." © Natura Bike - pour les séminaires ou les entreprises, il y a possibilité de manger sur place

Tarifs et réservations: https://www.naturaparc.be/fr/bike-park-lacs-eau-d-heure