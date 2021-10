La toute nouvelle asbl Ma ville, mes commerces s'est retroussé les manches pour mettre sur pied son premier événement "post covid" ces 23 et 24 octobre. Pas besoin de regretter l'annulation de l'Oktoberfeest de Munich, tout se passera à Charleroi. "Nous souhaitons impliquer un maximum de gens de l'horeca et ceux qui ont le plus été impactés par le confinement de même que par les travaux de la ville," explique Isabelle Cohart, patronne de la Cuve à bière.

Sur la place de la Digue, une grande oberbayer où les carolos et autres pourront déguster une choucroute concoctée par Duche et des bières servies par le Royal Nord. Sur la place seront également disposés des chalets dont un réservé à L’œuvre Royale de la Saint Nicolas, une action de soutien car aucunes rentrées financières n'a pu se faire en raison des confinements.

Les initiateurs du projet, Isabelle Cohart, David Marchetto de "Chez ta mère" et Mickaël Durand du Trou Normand espèrent que l'événement redonnera encore un côté festif en ces moments de timides reprises des activités.

Une animation musicale est bien entendu prévue avec Die Tyroler Tanz Orchester. Le Covid safe ticket sera demandé à l'entrée. Les organisateurs souhaitent mettre en avant le soutien dont ils ont bénéficié de la part de l'asbl Centre-ville.