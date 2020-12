L’oncle et son neveu sont en aveux d’avoir frappé Adam, le 18 février 2017, lors des soumonces à Anderlues. Arnaud et Ludovic prétendent avoir agi sous le coup de la menace. Selon eux, Adam est sorti de son domicile armé d’un nunchaku. « Je me suis simplement défendu et je l’ai frappé. Mon neveu m’a ensuite défendu lorsqu’il est revenu vers moi pour me frapper », explique Arnaud.

Ce dernier est également en aveux d’avoir frappé Sébastien le 14 avril 2018. Là encore, l’oncle a encore une bonne excuse. "Je l’ai aperçu en train de tenter de voler dans le garage de ma maman. J’ai été chez lui pour discuter et il y a eu échange de coups."

Le même mode opératoire

Mais le parquet n’a pas la même version des faits pour les deux scènes. Pour l’histoire des soumonces, Adam signale avoir été contraint de faire éloigner un individu qui urinait sous sa fenêtre, sous les yeux de sa fille de 3 ans. "Ensuite, il explique être sorti de chez lui pour déplacer son véhicule et il a été surpris par trois individus, qui l’ont gratuitement agressé", précise la substitut Vanhollebeke. Pour la seconde scène de violence, le parquet estime qu’il s’agit du même mode opératoire. "La victime explique être sortie de son domicile lorsqu’il a vu un ami à lui. Au moins deux individus l’attendaient. Ce sont des agressions totalement gratuites." Sébastien ne sait même pas pourquoi il a été agressé et a été victime d'une fracture de la mâchoire.

Une peine d’un an de prison est requise contre Ludovic, le neveu, déjà condamné par la justice à deux reprises. Son oncle risque une peine de 18 mois de prison, également connu pour un antécédent judiciaire. Le dossier a été mis en continuation au 4 février prochain pour permettre l’étude de faisabilité d’une peine de travail plaidée par Arnaud, qui se trouve sous mutuelle pour maladie.