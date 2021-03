Ces 13 & 14 mars, l’Opération Arc-en-Ciel, grande récolte de vivres non périssables, fêtera sa 67e édition. L’objectif est de récolter un maximum de vivres afin de permettre à 15.000 enfants et jeunes défavorisés d’avoir accès à des loisirs. En 2021, la collecte change et s’adapte à la situation sanitaire afin d’assurer la sécurité et le bien-être de tous les participants et donateurs.

Les habitants de Bruxelles et de Wallonie sont invités à déposer leurs vivres non périssables (biscuits, céréales, boissons, riz, boîtes de conserve de légumes ou poisson, etc.) :

Soit devant leur porte seulement s'ils ont reçu au préalable le sac Arc-en-Ciel dans leur boîte aux lettres. Les récoltants passeront dans la mesure du possible dans les rues afin de ramasser les sacs déposés sur le pas des portes.

Il est également possible de déposer des vivres dans les magasins Tape à l'oeil de la région (Couillet, Gosseilies, Châtelineau, Charleroi Ville 2) et Fox&Cie (Rive Gauche et Mont-sur-Marchienne).