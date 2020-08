Programmée au printemps dernier, l’opération « Cité Propre » de la Sambrienne avait dû être annulée à cause de la pandémie de covid-19. Elle a pu être reprogrammée à de nouvelles dates et s’étalera sur seize semaines dans 32 quartiers qui concentrent plus de 70% du parc locatif de la société d’habitations de Charleroi Gerpinnes, soit quelque 7.000 logements. L’objectif est d’aider les habitants qui ne disposent pas de moyen de transport à se débarrasser de leurs encombrants ménagers. Dans ce cadre, des conteneurs sont installés pendant un jour ou deux sur leurs lieux de résidence. En 2019, 154,4 tonnes d’encombrants avaient ainsi été récupérés, selon le porte-parole de la société de logements, ce qui représente une moyenne de 22 kilos par foyer. Dans ce volume, une part croissante va à la Ressourcerie du Val de Sambre qui reconditionne et transforme les matières pour le réemploi, tandis que la fraction de recyclage à destination des parcs à conteneurs diminue. Cette part destinée à la Ressourcerie avait ainsi représenté 46% du total, soit près de 71 tonnes.

« L’opération Cité Propre est l’une de nos initiatives les plus populaires et les plus attendues », commente le directeur technique de la Sambrienne Olivier Copmans. Elle complète l’action de nettoyage menée en continu dans les quartiers, pour en évacuer les détritus jetés par des inciviques avec une répercussion sur le volume des charges locatives. Les habitants seront prévenus à l’avance par SMS. Le jour de l’opération, deux conteneurs seront installés, l’un pour les déchets revalorisables par La Ressourcerie, l’autre pour la collecte des encombrants non revalorisables. Le président de la Sambrienne Maxime Felon se félicite de l’opération « Cité Propre » qui représente un magnifique exemple de solidarité. En plus de nos équipes qui passent récupérer les encombrants des personnes à mobilité réduite, on constate souvent une entraide entre les voisins, où les plus jeunes aident les plus âgés. Ça devient un événement festif que nos locataires attendent. » S’il était initialement prévu de renforcer les animations de proximité, la crise sanitaire en a décidé autrement. « Ce n’est que partie remise », selon le président. « On garde toutes ces bonnes idées pour l’édition 2021.»

Lieux et dates de la tournée