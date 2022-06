Durant tout ce mois de juin, les associations s'occupant des chats errants récoltent des croquettes. Cette opération est renouvelée à l'initiative de l'Echevinat du Bien-Etre animal d'Alicia Monard en collaboration avec le Conseil Consultatif du Bien-Etre Animal. Les dons seront redistribués aux associations partenaires du CCBEA. "Nombreuses sont les personnes qui supportent quotidiennement les dépenses liées au nourrissage de chats errants, sans compter nos associations qui se chargent également de nourrir ses chats et chatons errants à leurs frais. Il me semblait donc très important d’organiser, à l’instar de notre opération croquettes d’octobre dernier au profit de la SPA de Charleroi, une collecte qui, cette fois, sera destinée à toutes nos associations partenaires du CCBEA qui se chargent de trapper, soigner et nourrir les chats errants sur toute l’entité de Charleroi", explique l’Echevine.

Les dons devront être déposés les lundis et vendredis, entre 8h30 et 13h30 à la Rue Dewiest 96 à Jumet, auprès de notre vétérinaire communale.

Pour rappel, la vétérinaire communale stérilise les chats errants. Les personnes souhaitant venir en aide aux chats « qui n’appartiennent à personne » peuvent contacter le service au Bien Etre Animal de la Ville au 071 86 46 39 ou par mail à l’adresse suivante : bienetreanimal@charleroi.be qui se chargera de tout et gratuitement.