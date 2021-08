Après le district nord et le district est, c’est vers le sud que l’opération Quartiers Libres met le cap cette semaine, pour une troisième escale festive et culturelle. Avec une affiche à donner le… vertige : c’est que le funambule Olivier Zimmermann se prépare à relever le défi de parcourir plus de 60 mètres de fil en équilibre à 60 mètres de haut. Comme l’explique la porte-parole du centre culturel régional l’Eden qui organise l’événement, l’acrobate reliera deux blocs de logements de l'avenue du Chili à la Cité Parc de Marcinelle. Métaphore d’une communication à renouer après les mois d’isolement et de confinement, il s’agira d’une performance exceptionnelle soutenue par l’ambiance musicale de Night Night Night.

Quartiers Libres, c’est une caravane d’activités qui va à la rencontre des publics dans les quartiers de l’extra-ring. Le bourgmestre Paul Magnette et sa Première échevine Julie Patte qui pilote la politique des Quartiers l’observent : l’ambition est de capter l’attention de publics éloignés de la culture et leur mettre des pépites dans les yeux. Rire en famille et s’évader au pied de son immeuble, partager l’émotion d’un spectacle avec les voisins, jouer ou lire dans l’herbe, voilà le sens du projet. Théâtre, danse, battle, concerts, cirque, parades, artistes de rue, jeux, ateliers créatifs, art conceptuel, sport : le programme se veut riche, pour faire sortir les gens de chez eux et renouer du lien social. Dès ce jeudi après-midi, l’événement prendra ses quartiers au pied des tours de la Sambrienne et dans les espaces verts tout proches, pour quatre jours d’émotion et de surprises jusqu’au dimanche 22 août. Un rendez-vous immanquable et totalement gratuit ! Programme complet sur le site internet eden-charleroi.be