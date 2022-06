L. C.

Salim avait écopé d'une peine de 18 mois de prison pour avoir vendu et détenu de la cocaïne et de l'héroïne dans quelques communes carolos entre juillet et septembre 2021. Le prévenu avait formé opposition au jugement.

C'est une toxicomane auditionnée dans un tout autre dossier qui a balancé le dealer. « Elle a reconnu l'autre personne concernée dans le dossier, ainsi que le prévenu. Elle achetait à proximité du Vélodrome de Gilly. Elle a même fourni le numéro de téléphone utilisé par l'autre suspect dans ce dossier », détaillait le parquet.



La confirmation de la peine de 18 mois de prison avait donc été sollicitée, avec un sursis partiel, par le parquet. Mesure de faveur qui avait été octroyée à l'autre suspect.