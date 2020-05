Si tout se passe globalement bien, des usagers mécontents et révoltés n'hésitent pas à mettre la vie du personnel en danger.

Avec 11 Recyparcs ouverts sur 14 que compte la région, la réouverture se poursuit. Pour ce faire, "la Direction de l’intercommunale Tibi et les Organisations syndicales se sont à nouveau réunies ce mercredi 29 avril afin de faire un bilan de l’évolution de la situation depuis la réouverture des recyparcs et d’envisager la suite de la réouverture progressive", nous communique-t-on.

Si au départ seuls étaient acceptés les déchets verts et les encombrants et ensuite les bois, le plafonnage, les inertes et les métaux ; à partir du 5 mai tous les types de déchets seront récoltés dans ces 11 recyparcs. Restent interdits les déchets contenants de l'amiante.

"Le bilan est globalement positif notamment grâce au soutien de nos communes associées, des bourgmestres et de toutes les zones de police concernées."

Malgré cet optimiste affiché, l'intercommunale de récolte de déchets regrette l’attitude de quelques uns. "Malheureusement, nous déplorons quelques incidents majeurs du fait de quelques-uns qui, se voyant refuser l’accès au recyparc parce qu’ils ne respectaient pas les consignes d’accès, ont fait preuve d’une agressivité inacceptable envers son personnel. C’est le cas par exemple de cet usager particulièrement agressif qui a voulu entrer de force dans un recyparc alors que l’accès lui en avait été refusé parce qu’il ne respectait pas les règles. Au volant de sa camionnette blanche, il a volontairement heurté l’agent de sécurité qui se trouvait devant lui. L’agent de sécurité s’est retrouvé sur le capot et, non content, l’usager a été jusqu’à continuer à s’avancer avant de s’arrêter et de faire demi-tour violemment en manquant au passage d’écraser un préposé qui se trouvait à proximité. Ces faits particulièrement graves, perpétrés devant témoins et enregistrés par nos caméras de surveillance, sont inacceptables. Ils font l’objet d’une interdiction immédiate d’accès aux recyparcs, ainsi que d’un dépôt de plainte à la police de la part de Tibi."

Pour rappel, il est obligatoire de se présenter avec un masque ou une visière.

Voici la liste de recyparcs ouverts aux horaires habituels :