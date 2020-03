La Pays Noir, la Manufacture Urbaine et la Bisou M'chou réunis dans un coffret livré à domicile.

On connaît le caroloptimisme face à l'adversité. C'est ce que démontrent une fois de plus les 3 plus importantes brasseries de Charleroi.

Depuis le début du confinement, la vie économique s'est fortement ralentie. Il en est de même pour les producteurs de bière de Charleroi. La Brasserie du Pays Noir, la Manufacture Urbaine et Bisou M'chou ont donc décidé de faire contre mauvaise fortune bon cœur en proposant un coffret rassemblant tout le savoir-faire de ces brasseurs. A l'intérieur de celui-ci, 6 bières en 4 exemplaires.

"Nous avons décidé de nous unir. C'est clair que la période est un peu compliquée avec l'arrêt des activités dans l'Horeca. Nous avons écoulé les dernières commandes. Malgré cela, nous ne concevions pas arrêter toutes nos activités. Il n'aura pas fallu longtemps pour que les trois brasseries montent un nouveau projet. Dorénavant, il est possible de profiter de nos produits à la maison car nous assurons la livraison gratuitement dans un rayon de 25 km autour de Charleroi", explique Jean-François, représentant des 3 brasseries.

Si certains se demandent s'il est possible de convertir les brasseries en fabrique de gel désinfectant comme ça a été fait à la distillerie de Biercée, la réponse est non : car dans une brasserie, on utilise pas d'alcool à l'inverse d'une distillerie.

Grâce à cette union sacrée, les Carolos, même à distance, pourront encore profiter de leurs produits régionaux lors des nombreux apéros de confinement encore prévus... sans abus bien évidemment.

Coffret : 24 bières carolos pour 49€ (soit 2€ la bière).