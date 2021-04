La fin de l’année scolaire approche et vous allez devoir répondre à une question importante pour votre avenir personnel et professionnel : où et comment entamer mes études supérieures ?

Pour d’autres, après un parcours déjà entamé, c’est peut-être la question de la reprise d’études qui risque de se profiler.

L’Université de Mons, présente depuis plus de 40 ans à Charleroi, dispense 22 formations universitaires :

- 13 diplômantes

5 Bacheliers

6 Masters

2 Masters de spécialisation

(Certaines de ces filières sont organisées en collaboration avec l’ULB)

- 9 certifiantes (dont 4 certificats interuniversitaires).

Et cette offre se répartit en 6 domaines d’études :

Sciences politiques et sociales ;

Sciences économiques et de gestion ;

Sciences psychologiques et de l’éducation ;

Sciences (informatique, biologie, biochimie et biologie moléculaire et cellulaire) ;

Sciences de l’ingénieur et technologie ;

Art de bâtir et urbanisme.

En fonction des cursus, ces formations sont organisées en journée pour les élèves du secondaire et/ou avec des horaires adaptés pour les adultes en reprises d’études .

Plus de 1.000 étudiant.e.s fréquentent déjà les infrastructures carolos de l’UMONS.

A l’UMONS, l’encadrement à dimension humaine se vit au quotidien.

L’UMONS favorise une réelle pédagogie de proximité, une meilleure disponibilité des professeurs et de leurs assistants, et un encadrement stimulant tout au long des études.



Et c’est donc naturellement aussi le cas à Charleroi.

Nos équipes sont présentes pour vous accompagner dans votre projet, de l’inscription à l’organisation des sessions d’études, en passant par vos demandes ou questionnements à propos des passerelles ou dispenses.

Tout au long de votre parcours, vous bénéficiez d’un contact privilégié avec les enseignants .

L’UMONS est également un des partenaires fondateurs du nouveau CampusUCharleroi , issu de la volonté de la Province du Hainaut, l’ULB, l’UMONS et de la Ville de Charleroi/ Université Ouverte de développer ensemble, dans la métropole, un pôle d’activités fort et emblématique dans le domaine de l’enseignement supérieur et universitaire, de la formation, de la recherche scientifique, de la diffusion de la culture scientifique ainsi que de la sensibilisation aux métiers scientifiques et techniques.





Vous souhaitez étudier près de chez vous, dans une ville en plein essor, dans une institution de référence et de proximité ? L’UMONS est à vos côtés pour démarrer votre parcours universitaire ou reprendre des études !

Pour plus d’infos sur toutes les formations et les services de contact :

https://web.umons.ac.be/charleroi/