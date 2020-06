Et elle revient en septembre pour occuper différemment les mercredis après-midi.

Une grande fête à l’américaine avec des étudiants en toges coiffés de leurs chapeaux de graduation : c’est par ce spectacle familier à Boston aux États-Unis que l’Université des enfants (UDE) a effectué sa première rentrée académique en septembre dernier à… Charleroi.

Si le concept est né à Bruxelles en 2017, la première Ville de Wallonie l’a adapté à sa sauce, avec les trois partenaires du projet que sont l’ULB, l’UMons et l’Université ouverte (UO). Objectif : donner le goût des études supérieures aux plus jeunes et favoriser la mixité sociale. Dans ce cadre, des ateliers d’éveil et d’expérimentation des matières enseignées en facultés (sciences mais aussi droit ou sciences sociales) ont été organisés sur les différents campus locaux (bâtiment Gramme, A6K/E6K et biopark) avec le concours de profs, chercheurs et assistants jobistes pour les 6 à 12 ans.

"Pour augmenter la mixité des groupes, nous avons demandé que les activités aient lieu le mercredi plutôt que le samedi afin d’ouvrir des places au sein de nos garderies scolaires", confie la Première échevine chargée de l’Enseignement Julie Patte (PS). "Cela a d’autant plus de sens dans notre métropole que les statistiques font apparaître un décrochage en termes de diplomation de l’enseignement supérieur. Les Carolos ne sont que 17 % à avoir réussi des études de ce type contre 30 % en Wallonie : il faut donc travailler à réduire cet écart et à donner une chance à tous en démystifiant l’univ’."

Lors de cette première édition de l’UDE à Charleroi, 426 enfants différents ont été accueillis, selon la coordinatrice du projet, Claire Berrier. Dans 50 % des cas, ils ont pris part à plusieurs animations. Au fil de sept mercredis après-midi, 49 ateliers ont été programmés autour de questions variées sur le vivant, le climat ou l’informatique, avec un taux de satisfaction de 90 %.

L’année aurait dû s’achever comme elle avait commencé, mais le Covid est passé par là. La cérémonie de clôture a donc été reportée à la prochaine rentrée, dans un lieu de substitution au Gramme qui sera en travaux. D’ici là, les enfants recevront leurs diplômes par la poste.