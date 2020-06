Les lacs de l’Eau d’Heure situés sur les communes de Froidchapelle et Cerfontaine ouvriront bientôt entièrement.

Suite au Covid-19, le site paraissait extrêmement vide depuis quelques mois. Aucun touriste n’était autorisé à réserver dans le village de vacances, aucun visiteur le long du barrage et aucun client ni pour les activités ni dans les restaurants. Le plus grand barrage de Belgique était fermé au public malgré les magnifiques journées ensoleillées du mois de mai.

Depuis le 8 juin, le site revit ! L’Horeca a rouvert ses portes lundi et peut accueillir ses clients en respectant les mesures du gouvernement. Ce fut un soulagement pour les établissements. Les activités récréatives sont presque toutes ouvertes, seul l’Aquacentre ne peut pas encore accueillir de visiteurs. Actuellement, les activités nautiques sont accessibles : kayak, paddle, planche à voile, The Spin, plongée, jet ski, etc. Ainsi que les activités sportives et nature comme le Natura Parc, le Bike Park, le golf, le Crocodile Rouge, etc.

Avec les 70 km de Ravel pour faire le tour du site, les balades sont également proposées. L’endroit permet de partir à vélo, en trottinette ou à pied.

Depuis quelques semaines, les touristes peuvent à nouveau réserver dans le village de vacances, ce qui permet aux lacs de l’Eau d’Heure de retrouver de l’activité. "Depuis que les séjours de plus d’une journée sont autorisés, nous recevons beaucoup de réservations au village de vacances et pour les activités. Les chiffres sont bons même si nous ne sommes pas encore aux mêmes chiffres que l’année dernière. On constate que les gens ont envie de sortir près de chez eux et sans crainte. On va vers un été très positif !" explique le porte-parole, Philippe Fourmeau.

Les balades, les activités et les restaurants sont ouverts mais qu’en est-il des baignades et de l’accès aux plages ? Comme chaque année, à partir du 15 juin et jusqu’au 15 septembre, les lacs de l’Eau d’Heure ouvrent l’accès aux plages et aux baignades, seulement si les conditions météorologiques le permettent ! Parmi les différents espaces, seulement deux zones de baignade sont accessibles durant la saison : la Plate Taille et la plage de Falemprise. Ces deux zones sont les seuls endroits où il est autorisé de se baigner, la qualité de l’eau y est contrôlée et des maîtres-nageurs sécurisent la zone. Selon la météo, les baignades peuvent être autorisées ou non. Le drapeau rouge signifie que la baignade est interdite, et le drapeau vert signifie qu’elle est autorisée. Pour rappel, les barbecues sont également interdits.

Il sera donc possible lors des prochaines belles journées ensoleillées d’aller profiter à quelques pas de chez soi, dans un cadre agréable. Pour plus d’informations sur les activités proposées ou les règles à respecter, rendez-vous sur www.lacsdeleaudheure.be.