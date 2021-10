Le troisième tome de "Green Team" va bientôt sortir de l’imprimerie ; cette BD, éditée par Kennes, écrite par Karinka et dessinée par Domas, raconte les gags au quotidien de la vie d’une famille qui veut en faire plus pour réduire ses déchets, combattre le plastique ou favoriser les circuits courts. Une approche, dans les thèmes et le traitement humoristique, qui a attiré l’attention de l’intercommunale Tibi.

Un partenariat a été signé entre l’intercommunale et la maison d’éditions, le résultat concret en est sorti des presses : "Il s’agit d’un album spécial, contenant une sélection de planches des deux premiers tomes de Green Team, explique Léon Casaert, président de Tibi. C’est surtout, pour nous, un très beau nouvel outil de prévention auprès des publics jeunes". Intitulé "Défi zéro déchet", l’album contient également une planche inédite, commandée par Tibi aux créateurs de la BD afin d’évoquer le compostage. La scénariste, Karinka, évoque : "C’est un vrai plaisir que notre BD trouve écho dans une structure publique telle que Tibi ; tout s’est passé très naturellement, et avec bon sens, comme l’adaptation des couleurs des poubelles, pour coller à la réalité belge".

Prochaine étape : la distribution. Toutes les écoles secondaires, tous réseaux, de la zone Tibi ont été contactées. Chaque élève de première et deuxième année recevra un exemplaire de la BD. 10 000 albums ont été imprimés.