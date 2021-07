Ce jeudi 15 juillet, le déluge s’est abattu sur la province de Liège. Beaucoup de citoyens se sont retrouvés impuissant face à la montée des eaux.

Mais Robert Fumière, un habitant d’Anderlues, ne voulait pas rester les bras croisés. Il fallait agir. "J’étais sur mon téléphone, sur le site Marketplace. J’ai vu qu’une personne de Morlanwelz vendait son jet ski. Je lui ai demandé si il était en bon état. Il m’a répondu qu’il venait de faire l’entretien", explique-t-il. Après avoir réglé l’achat, Robert embarque l’engin dans sa camionnette. Avec son ami Louis Chalet, qui n’a pas hésité une seule seconde à l’accompagner, ils foncent en direction de la province de Liège pour apporter leurs aides.

Les deux héros prennent contact avec la cellule de crise de la commune de Chaudfontaine. Mais arrivé sur place, ils sont dirigés vers Angleur où la situation était plus préoccupante. Deux personnes étaient en détresse respiratoire. Il y avait également deux petites filles coincées dans une habitation

Sur le jet ski, Robert est accompagné d’un pompier. Ils viennent en aide à une première personne mais malheureusement, l’appareil nautique se retourne. Les trois personnes se retrouvent à l’eau. Le pompier et la victime de l’inondation ont été dans un jardin d’une habitation où l’eau était moins violente, avant d’être localisée par un drone. Quant à Robert, c’est un riverain qui l’a aidé.

Cet habitant d’Anderlues savait ce qu’il faisait. Il avait déjà conduit des jets sky en mer. Cependant, il n’avait jamais rien connu de comparable. "C’est la guerre. On se sent comme des petits canetons. C’était vraiment l’apocalypse". Robert et Louis sont de véritables héros. "Louis a été avec les pompiers pour distribuer des vivres".

Ce vendredi, Robert et sa femme sont retournés à Liège pour aller distribuer des vêtements et des vivres.