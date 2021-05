Maelisse, 20 ans, et Jimmy, 24 ans, vivent un enfer depuis la naissance de leur petite fille il y a six mois. Alors que la famille devrait couler des jours heureux, ils sont sans cesse harcelés par la mère de Jimmy avec laquelle ils n'ont pourtant plus aucun contact. "Je ne sais pas comment elle fait pour se renseigner mais elle a appris que nous étions parents. Nous ne voulions plus rien savoir d'elle et Jimmy n'a pas reconnu l'enfant pour qu'il n'y ai plus aucun lien avec elle," explique Maëllisse épuisée par la situation.