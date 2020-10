Les bibliothèques sont en générales des lieux réservés aux livres. Mais celle de Fontaine-L’Evêque innove en ouvrant sa grainothèque à ses citoyens. Celle-ci permettra à la population locale d’échanger sur le domaine de la culture des plantes. "L’idée était de créer une grainothèque pour que les citoyens se reconnectent et qu’ils puissent partager leurs expériences et leurs connaissance sur le sujet", explique Christine Bruyère, échevine de l’environnement et de la bibliothèque de Fontaine-L’Evêque. La grainothèque se base sur le principe du troc. Elle appelle aussi la population à éviter le gaspillage et d’utiliser seulement ce qu’ils ont besoin. De plus, ce projet rejoint un réseau plus global de grainothèque de Belgique récemment initié et mis en ligne par le BIBLI EPN et la bibliothèque communale ‘’L’envol des mots’’ de Montigny-le-Tilleul. © DELLA MORA

De manière générale, cette initiative s’intègre dans un cadre écologique où cette grainothèque participera à la sauvegarde de la biodiversité. Elle proposera également des variétés de plantes adaptées au territoire local. Ce projet aura l’ambition d’améliorer les parterres et les potagers de la commune sans passer par des techniques industrielles.

Concernant le fonctionnement de la grainothèque, celle-ci sera ouverte à tous les citoyens, tous les derniers mercredi de chaque mois de 9h à 12h30. Cet horaire sera l’occasion de profiter de l’affluence du marché hebdomadaire. Mais aussi d’amener le public de lecteur habituel à s’élargir. Chaque séance sera encadrer par un animateur de la bibliothèque et par un citoyen passionné. Dans un premier temps, la grainothèque pourra compter sur la réserve de bénévole du PCDN (plan communal du développement de la nature).

La bibliothèque de Fontaine-L’Evêque ne manque pas de ressources pour attirer les habitants de la commune vers le développement écologique. Elle aménage de nombreux ateliers dédiés aux enfants. "J’organise des animations de lecture pour les enfants. A la fin de celles-ci, je leur lis un livre sur la nature. Et je les invite également à semer une graine dans le parterre que nous aménager pour l’occasion", détail Stéphanie Binard, animatrice à la bibliothèque. © DELLA MORA

Le 28 novembre prochain se déroulera la fête des arbres. Lors de celle-ci, la bibliothèque et la grainothèque organiseront un marché qui permettra aux agriculteurs de vendre leurs produits locaux. Il y aura une distribution d’arbres pour les Fontainois ainsi que des ateliers pédagogiques adressés aux familles.