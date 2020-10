Le groupe Chimay a mis en route sa propre éolienne, ce mercredi, sur le zoning de Baileux, entre Chimay et Couvin. C’est la fromagerie et l’usine d’embouteillage de bière qui se trouve à cet endroit, à moins de dix kilomètres du monastère où la bière est brassée. "Nous avons une responsabilité vis-à-vis du climat", explique le père abbé de l’abbaye de Scourmont. "Les éoliennes n’ont pas que des défenseurs, mais il faut bien qu’on avance, et c’est un premier pas. Il faut maintenant aller plus loin, parce que l’environnement appartient à tout le monde comme l’a dit le pape François. L’ordre mondial existant se révèle incapable de prendre ses responsabilités, mais le local peut encore y arriver, pour les générations à venir." © van Kasteel

Avec 1 200 panneaux photovoltaïques sur les toits de l’usine d’embouteillage, installés il y a un peu plus d’un an, et la nouvelle éolienne de 150 mètres de haut, la bière et le fromage de Chimay sont désormais quasi autonomes : "nous assurons 90 % de notre consommation", se réjouit le directeur général Xavier Pirlot. "On a déjà réduit de 35 % nos émissions de CO2 à Forges (l’abbaye, NdlR) et de 18 % à Baileux, par rapport à 2005. Et l’éolienne va aider à aller encore plus loin, notre objectif est d’arriver à la neutralité carbone. Il faut encore isoler les toitures, changer le chauffage pour arrêter d’utiliser du fioul, récupérer le CO2 de la fermentation de bière et revoir le packaging des bières et fromages pour tendre vers cette neutralité pour l’environnement." © van Kasteel

Pour créer l’éolienne, qui s’inscrit dans le parc éolien de Baileux, à quelques mètres de l’usine à peine, un partenariat sur 30 ans a été signé avec BEE, une start-up belge. L’éolienne, elle, est allemande, et à son sommet un logo géant "Chimay" est visible à des kilomètres à la ronde. "L’avantage, c’est qu’on est connecté en direct sur l’éolienne, donc on n’utilise plus que très peu le réseau de distribution. L’excédent de production, les jours de grands vents, sera réinjecté. C’est vert et c’est local."