Depuis ce mardi 9 novembre et jusqu’au 31 décembre, le comité DE PASSAGE, soutenu par le Comptoir des Ressources Créatives de Charleroi basé chez Composite a lancé une troisième édition de sa boutique éphémère.

Si, lors des éditions précédentes, les artistes accueillaient leurs clients en centre-ville. Cette année, c’est dans le centre commercial Ville 2 que tout se passe. L’espace où était installé Pimkie a été entièrement repensé pour présenter au mieux le travail de la cinquantaine d’artistes participants.

Là, il sera possible d'y trouver des cadeaux uniques et proposés au public dans un esprit de circuit court et local que ce soit en matière de bien-être, de mobilier ou encore de textiles.

"Nous avons choisi de nous installer à Ville 2 afin de toucher un nouveau public et de profiter d'infrastructures nous offrant de multiples possibilités," explique Collette Verstraeten, chargée de communication du Comptoir des Ressources Créatives de Charleroi. "Le principe est de cete boutique éphémère est de mettre le savoir-faire d'artistes et de créateurs en avant dans une démarche participative où chacun vient à son tour accueillir les clients pour des échanges et des conseils de première main."