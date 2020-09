Depuis ce jeudi matin et jusqu'au 7 septembre, c'est la Braderie de Charleroi. Comprenez: la fin des soldes, où les articles invendus de la saison et les collections des années précédentes sortent des magasins pour rejoindre des tringles en rue, avec des prix minis.

Et ça, les commerçants de Charleroi en ont bien besoin, après des soldes plus que mitigées, "moins bonnes que les années précédentes" pour certains, voire carrément catastrophiques pour d'autres. Chacun avait déjà hâte de sortir ses vieux stocks pour les écouler à petit prix. "Et Dieu sait que certains clients ont bien besoin de prix au rabais pour des collections d'années précédentes sur des manteaux d'hiver par exemple, avec la crise qu'on connaît..." explique Valérie, une vendeuse, ce matin à Charleroi.

Sauf que voilà, ils ne pourraient apparemment pas sortir leurs tringles cette année. Mais certains établissements ont décidé de sortir tout de même, "ils vont faire quoi, mettre une amende à tout le monde ? Quand les règles sont ridicules, que peut-on faire ?", nous dit Elise. "Juste à côté, il y a le marché : là, ils ont des tringles de vêtements. Et nous on ne pourrait pas? D'autres villes ont fait des braderies... et nous, on ne pourrait pas?". Plus bas dans la rue, même constat : "Les clients ne rentrent pas tous les magasins, et puis on n'a de toute façon pas la place d'exposer nos stocks, puisque le magasin est déjà passé à la nouvelle collection, qui elle n'est pas vendue au rabais. Où mettre les stocks, pour la braderie, du coup ?" Ici aussi, une tringle de vêtements affublée d'un "-70%" est présente devant l'enseigne.

Un peu plus loin, Edouard, lui, n'a pas osé sortir ses stocks. "Je ne veux pas risquer une amende, il parait que c'est interdit. C'est un peu la cata pour les affaires, parce qu'on sait bien que les gens ne rentrent pas souvent en magasin. Avoir deux fois par an un endroit où mettre ses vieux stocks, c'est un gros coup de pouce. Mais du coup, s'il faut mettre les stocks en magasin, on fait quoi? On retire la nouvelle collection pour mettre les articles des années précédentes? Quelle différence avec les soldes, alors ? Ce n'est pas une braderie, ça... C'est mauvais pour nos commerces."

"Il paraît que c'est interdit" : si vous avez tilté, nous aussi. C'est l'état d'esprit qui règle dans la rue commerçante de Dampremy, à la ville basse. Personne ne sait rien, ou pas exactement. On a donc essayé de se renseigner... et c'est là que ça se complique, parce que plusieurs règles entrent en contradiction.

Une directive fédérale, actualisée au 24 août, interdit l'étalage devant son magasin. Donc, pas question de sortir des tringles. Pour les explications sur le pourquoi, par contre, il faudra repasser. Mais plus bas, dans le même document du SPF Economie, on voit que le commerce ambulant est autorisé, et que "les activités de commerce ambulant (valent) en ce compris les braderies". Du coup, sortir une tringle pour la braderie est à la fois autorisé et interdit. La braderie de Schrödinger...

On a donc contacté le cabinet de Babette Jandrain, l'échevine du commerce à Charleroi. Les commerçants carolos espèrent visiblement une réponse concrète : "on peut sortir nos tringles ou pas? est-ce qu'il y a une amende, ou pas?" Visiblement confus également, le cabinet nous a promis de nous revenir avec une réponse prochainement. D'ici là, si vous passez rue de Dampremy ou dans une autre rue commerçante, n'hésitez pas à rentrer dans les boutiques pour trouver les bonnes affaires...