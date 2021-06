Depuis quelques années déjà, de plus en plus de brasseries naissent dans notre région, pour offrir aux amoureux de bières, le meilleur breuvage possible.

C’est le cas depuis 2016, à la Brasserie des Arondes, située dans le petit village de Villers-Perwin, dans l’entité des Bons Villers, où beau-père et belle-fille travaillent ensemble pour brasser des bières artisanales. "Je me suis dit que j’allais donner un coup de main à Bernard parce qu’il brasse quand il a le temps. Et puis cela m’a plu. C’est comme cuisiner mais avec de très grands volumes", déclare Mylène. Cette Française d’origine a directement attrapé la passion pour la fabrication de la bière.

Bernard et Mylène brassent ensemble cinq types de ces boissons alcoolisées. "Il y a une blonde, une Aronde dorée qui est plutôt une bière d’abbaye, qui remplace avantageusement une bière comme une Grimbergen ou une Leffe. Nous avons également une triple et une India Pale Ale, qui est une bière beaucoup plus amère, plus ambrée. La dernière, c’est celle de Noël que nous fabriquons uniquement en période de fin d’année", ajoute Bernard.

De plus, à la Brasserie des Arondes, qui s’est installée dans les anciens locaux d’une brasserie qui a arrêté ses activités après 1914, tout est fait de manière artisanale : du brassage de la bière, à la création des étiquettes. "Au début, on prend du malt, qui est de l’orge germée. Il va être concassé pour pouvoir extraire les sucres. Ensuite, le malt va être trempé dans de l’eau chaude. Cette opération est appelée le brassage. On va obtenir un jus, le mou que l’on va filtrer. Il est ensuite envoyé dans une cuve à ébullition. Nous allons ajouter du houblon et enfin, nous allons refroidir la bière à 20°C, qui va être envoyée dans des cuves de fermentation. La levure sera aussi ajoutée. Il ne reste plus qu’à attendre trois semaines, voire un mois. Ensuite, nous mettons la boisson dans des bouteilles, là il faut encore attendre le même laps de temps avant de la déguster", raconte les deux brasseurs.

Les Arondes sont des bières artisanales, fabriquées avec la passion et avec le cœur.