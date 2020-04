Puisque la production de bière est au ralenti, la brasserie en profite pour fabriquer du gel pour les soignants.

En cette période de crise sanitaire, un élan de solidarité s'est fait remarquer. Chacun à son niveau, essaye d'aider les personnes dans le besoin. Depuis le début du coronavirus, un manque important de gel hydro-alcoolique se fait entendre. La Brasserie des bières et fromages de Chimay a décidé d'aider le personnel soignant en fabriquant du gel. Cependant, on ne fait que brasser des bières à l'Abbaye de Scourmont, aucun alcool n'est utilisé. "Puisque l'on n'a pas l'alcool, on achète tous les ingrédients. On fait le mélange avec les proportions données par l'OMS et le mélange a été validé par un pharmacien de la région."

La Brasserie des bières et fromages de Chimay a pu fabriquer 100 litres de gel hydro-alcoolique. Ce gel sera exclusivement distribué aux soignants de première ligne. Une fois le mélange réalisé, la Fondation Chimay-Wartoise s'occupera ensuite du reste de l'opération. Le gel est transvasé dans des flacons en verre de la Verrerie de Momignies et l'imprimerie Deshorme s'occupe des étiquettes. Les gels seront distribués avec l'aide de l'Union des pharmaciens de l'Entre-Sambre-et-Meuse. De l'alcool supplémentaire a été commandé pour fabriquer plus de gel mais la brasserie est dans l'attente de la réception.

Une baisse de la production

Les Brasseries sont également touchées par cette pandémie. Les bières de Chimay, brassées à l'Abbaye de Scourmont, sont au ralenti. Toute la consommation en Belgique et en France est à l'arrêt. La production envoyée en Chine a également été à l'arrêt, l'exportation recommence petit à petit.La fabrication du fromage de Chimay continue presque normalement, la vente continue dans les grandes surfaces.

Quant à l'organisation du travail, la Brasserie de bières et fromage de Chimay continue à fonctionner en respectant les règles de distanciation. Le point de vente est fermé et la majorité des employés sont en télétravail. Pour les ouvriers, les équipes ont été réorganisées dans le but de se croiser le moins possible.