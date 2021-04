Les travaux de modernisation de la gare de Charleroi-Sud, qui visent principalement à passer toute l'esplanade en piétonnier (et transports en commun) vert avec vue sur la Sambre, ainsi que des aménagements à la gare des bus pour le BHNS et la boucle du métro pour faire de la place pour un nouveau couloir sous voies, devaient commencer ce 12 avril.

Sur place, rien de visible encore ce lundi matin.

Mais ces travaux marqueront aussi la disparition de la tour de signalisation, bien connue du paysage avec sa vue imprenable sur les voies et sur la petite ceinture R9 depuis la rotonde vitrée. Désuète, elle n'est plus utilisée depuis près de 10 ans. Et comme elle ne remplit plus de rôle fonctionnel, elle sera abattue, de nuit pour ne pas gêner le trafic ferroviaire comme l'indiquait la Nouvelle Gazette il y a quelques semaines.

Connue des gens du milieu comme la "cabine du bloc 20", elle a accueilli durant des années pour contrôler le trafic ferroviaire carolo. Ces bureaux ont été centralisés de l'autre côté de la gare l'année passée, dans une sorte de méga-bureau qui gère près de 10% des voies ferrées belges.